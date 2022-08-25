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Mardin haberi... Mardin'deki kazada yaralananlardan 3'ü daha taburcu edildi, 5 kişinin tedavisi sürüyor

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Mardin haberi... Mardin'deki kazada yaralananlardan 3'ü daha taburcu edildi, 5 kişinin tedavisi sürüyor

Edinilen Mardin haberine göre Mardin'in Derik ilçesinde 2 tırın karıştığı kazada yaralanan 26 kişiden 3'ü daha taburcu edildi, 5 kişinin tedavisi devam ediyor.

Mardin'in Derik ilçesinde 2 tırın karıştığı kazada yaralanan 26 kişiden 3'ü daha taburcu edildi, 5 kişinin tedavisi devam ediyor.

Üçyol mevkisinde 20 Ağustos'ta kaza yapan araçlara müdahale edenlere tırın çarptığı ve 26 kişinin yaralandığı kazada çeşitli hastanelerde tedavileri süren 8 kişiden 3'ü taburcu edildi.

Yaralılardan 1'inin Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, 2'sinin Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 2'sinin de Kızıltepe ilçesindeki hastanelerde tedavisi sürüyor.

Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkisinde 20 Ağustos'ta meydana gelen ölümlü kazaya müdahale edenlere freni patlayan tırın çarpması sonucu polis memuru Yahya Ergin şehit olmuş, 19 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan 2 tır şoförü tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

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