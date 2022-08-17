Mardin haberi! Mardin'de iki aile arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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Edinilen Mardin gelişmesine göre Mardin'in Midyat ilçesinde, iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Mardin'in Midyat ilçesinde, iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan Suriyeli iki aile arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan Ö.B. ve M.A.B. ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ö.B. yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri, kavgaya karışan F.S, J.S, S.S. ile J.S'yi gözaltına aldı.
AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel