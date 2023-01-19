MARDİN'DE YABANCI PLAKALI CİPE SİLAHLI SALDIRI: 3 ÖLÜ 2 YARALI Güncel Haberler Mardin'in Artuklu ilçesi Yeniköy mevkisinde yabancı plakalı cipe kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda araçtaki 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Mardin'in Artuklu ilçesi Yeniköy mevkisinde yabancı plakalı cipe kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda araçtaki 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Yeniköy Artuklu Mardin Güncel Haberler

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