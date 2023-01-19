Üye Girişi
Haberi Paylaş

MARDİN'DE YABANCI PLAKALI CİPE SİLAHLI SALDIRI: 3 ÖLÜ 2 YARALI

Güncel Haberler

Mardin'in Artuklu ilçesi Yeniköy mevkisinde yabancı plakalı cipe kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda araçtaki 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesi Yeniköy mevkisinde yabancı plakalı cipe kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda araçtaki 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yeniköy Artuklu Mardin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title