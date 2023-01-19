MARDİN'DE YABANCI PLAKALI CİPE SİLAHLI SALDIRI: 3 ÖLÜ 2 YARALI
Güncel Haberler
Mardin'in Artuklu ilçesi Yeniköy mevkisinde yabancı plakalı cipe kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda araçtaki 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesi Yeniköy mevkisinde yabancı plakalı cipe kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda araçtaki 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel