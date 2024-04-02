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Mardin'de silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlçenin Bahçelievler Mahallesi'nde dün sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobilden seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Ş.Ç, tedavi gördüğü Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince, kaçan saldırganın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kızıltepe Mardin Olay Suç Güncel Haberler

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