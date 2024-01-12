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Mardin'de etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı

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Mardin'in merkez Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde etkili olan sis, sürücülerin görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler farlarını ve dörtlü ikaz lambalarını yakarak ilerlerken, polis ekipleri de trafikte olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri uyardı.

MARDİN'de etkili olan sis ile görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Merkez Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sis ile görüş mesafesi düştü, sürücüler farlarını ve dörtlü ikaz lambalarını yakarak ilerledi. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentte sisin akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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