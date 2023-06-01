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Mardin'de düğündeki kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Mardin'de düğündeki kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Mardin'in Yeşilli ilçesinde geçen hafta düğünde yaşanan silahlı kavgada yaralanan 11 kişiden 1'i, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde geçen hafta düğünde yaşanan silahlı kavgada yaralanan 11 kişiden 1'i, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

25 Mayıs'ta Yeşilli ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde sokakta yapılan düğünde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Masa, sandalye ve silahların kullanıldığı kavgada 4'ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralanmıştı. Kavga olay yerine gelen polislerin müdahalesi ile sona ererken, yaralılardan 10'u Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 1'i Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Polis, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına almıştı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaralılardan Mehmet Siraç Acu, bir haftadır süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yeşilli Mardin Güncel Haberler

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