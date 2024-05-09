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Mardin'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Tepebaşı Mahallesi'nde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada L.Y. ve A.A. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Tepebaşı Mahallesi'nde 2 kişi arasında çıkan tartışma, bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada L.Y. (38) ve A.A. (60) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan L.Y. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, A.A. ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kızıltepe Tepebaşı Mardin Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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