Mardin'de çalıntı olduğu tespit edilen 23 motosiklete el konuldu - Haberler

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Mardin'de çalıntı olduğu tespit edilen 23 motosiklete el konuldu

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'de çalıntı olduğu tespit edilen 23 motosiklete el konuldu

Mardin'in Derik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda çalıntı olduğu belirlenen 23 motosiklete el konuldu.

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda çalıntı olduğu belirlenen 23 motosiklete el konuldu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen plakasız ve çalıntı motosikletlerin bulunmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 9'u çalıntı, 12'si motor ve şasi numarası üzerinde silinti veya kazıntı yapılan, 2'si tescilsiz olmak üzere toplam 23 motosiklet tespit edildi.

Motosikletlere el konulurken, Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 motosiklet sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Motosiklet, Mardin, Güncel, Haberler

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