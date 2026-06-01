Tarihi kent Mardin'de turizm hareketliliği bayram tatiliyle taçlandı

Tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla birçok medeniyetin izlerini taşıyan Mardin, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde adeta turistlerin akınına uğradı.

Camileri, medreseleri, kiliseleri ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle göz kamaştıran kent, son yılların en popüler turizm rotalarından biri haline geldi.

Yabancı turistlerin yanı sıra yerli turistlerin de 9 günlük Bayram tatilinde tercih ettiği kentte yoğunluk yaşandı.

Kentte yaklaşık 20 bin yatak kapasitesine sahip otellerde, misafirhanelerde ve konaklarda doluluk yüzde 100'e yaklaştı.

Tatil süresince Deyrulzafaran Manastırı ile Kasımiye Medresesi yaklaşık 30'ar bin ziyaretçi ağırlarken, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Dara Antik Kenti'nde bu rakam 50 bini aştı.

Tarihi kentteki turist yoğunluğu hem turizm sektörünü hem de esnafı mutlu etti.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AA muhabirine, 9 günlük tatil nedeniyle kentte yoğun bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Kentteki oteller, tarihi konaklar ve misafirhanelerdeki doluluğun yüzde 100'e yaklaştığını ifade eden Akkoyun, kentte misafirlerin rahat bir tatil geçirmesi için de gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Kentin binlerce yıllık tarihi ve kültürüyle dünyada örnek bir şehir olduğunu dile getiren Akkoyun, sahip olduğu tarihi yapıların yanı sıra vatandaşların misafirperverliğinin Mardin'in turizmde bu seviyeye ulaşmasındaki en önemli faktörlerden biri olduğunu vurguladı.

Akkoyun, "Bunlar kadar önemli olan bir diğer önemli husus da yaşanan huzur ortamı. Mardin son yıllarda özellikle turizmde çok büyük bir ivme yakaladı. Amacımız bu turizm ivmesini daha yukarılara çıkarabilmek. Kentte 2 yıl önce 650 bin olan konaklama sayısı bugün 1 milyonun üzerine çıkmış vaziyette. Yine 2 milyon civarında olan kente giriş çıkış yapan turist sayısı bugün 3 milyonun üzerine çıkmış durumda. Mardin bu anlamda dünyanın en özel şehirlerinden biri olacaktır. Bunun için de gayretle çalışıyoruz." dedi.

Turizmde bölgesel kalkınmayı önemsediklerini dile getiren Akkoyun, bölge turizminde ivmeyi daha yukarı çıkarabilmeyi arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

"Şehirde kapasitesinin üstünde bir yoğunluk vardı"

Seyahat acentesi yetkilisi Fehmi Sincar, turizmde önemli bir ivme yakalayan kentin bayram tatilinde de bunu sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin her bölgesinden misafir ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Sincar, "Şehirde, kapasitesinin üstünde bir yoğunluk vardı. Yoğun bir tempoda çalıştık ve şu anda üzerimizde tatlı bir yorgunluk var. Esnaf, turizmciler ve otel işletmecileri de bayram etmiş oldu." diye konuştu.

Deyrulzafaran Manastırı Bakım Onarım ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Hiçbezmez ise tatil süresince manastırda günlük 3 bini aşkın, toplamda ise 30 bine yakın ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

Beklenenden daha fazla misafir ağırladıklarını dile getiren Hiçbezmez, her yıl ziyaretçi sayısında artış yaşandığını kaydetti.

Hiçbezmez, gelecek yıllarda daha fazla ziyaretçi ağırlamayı umduklarını anlatarak, "Hazırlığımızı ona göre yapıyoruz. Mardin, birlik ve beraberliğin, dinlerin şehri. Herkes birbirine çok saygılı, birbirini çok seviyor. Mardin bu konuda dünyaya örnek olacak bir şehir. Şehrimiz çok güzel, açık bir müze gibi. Bu nedenle ilgi görüyor." diye konuştu.

Tarihi Kasımiye Medresesi'nde gönüllü rehberlik yapan Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümünde lisans öğrencisi Özlem Tekin de tatil süresince medresede yoğunluktan dolayı zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğunu belirtti.

Tatil süresince yaklaşık 30 bin kişinin medreseyi görmeye geldiğini anlatan Tekin, şunları söyledi:

"Misafirlerimizi burada görmek, burada ağırlamak bizim için büyük keyifti. Mardin'i kültürel bir mirasın yuvası olarak görüyorum. O yüzden turizm olarak da ilgi görüyor."

Kentte yöresel ürünler satan esnaf İbrahim Seçilmiş ise bayram tatilinden dolayı yoğun bir dönem geçirdiklerini belirterek, "Esnaf olarak çok güzel bir bayram tatili yaşadık. Çok büyük rağbet vardı. Allah'a şükürler olsun." dedi.

Kasımiye Medresesi önünde el işçiliğiyle hazırlanan ürünler satan Oya Yiğiter de misafirlerin el emeği ürünlere ilgi gösterdiğini ve iyi satış yaptıklarını, güzel bir bayram geçirdiklerini belirtti.

Erzurum'dan kenti gezmeye gelen Ercan Bingöl, tatil süresince Güneydoğu Anadolu Bölgesinin birçok şehrini gezme imkanı bulduklarını, bu illerden birinin de Mardin olduğunu ifade ederek, herkese çok beğendikleri bölge illerini ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.