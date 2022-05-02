Manyas ilçesinde jandarma ekipleri yol kontrollerini sürdürüyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı'nda yol kontrollerini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, Manyas-Gönen ve Manyas-Bandırma ilçeleri arasında kendi görev alanlarında yol devriyelerinde sürücülere emniyet kemeri, hız ve hatalı sollamalar konusunda gerekli uyarıları yapıyor. Ekipler, Ramazan Bayramı dolayısıyla sürücülere ve yolculuk edenlere şeker ve kolonya ikram etti.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik, İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ile Emniyet Amirliği Trafik Büro amirliği ekiplerini yol kontrollerinde ziyaret ederek, sürücüleri ve vatandaşları uyardı.

Kaymakam Çelik'e İlçe Jandarma Komutanı Mevlüd Taş ile İlçe Emniyet Amiri Osman Öztürk de eşlik etti.