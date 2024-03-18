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Mansur Yavaş, Gençlerbirliği Kulübünü Ziyaret Etti

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti. Yavaş, yeni dönem için başarı dileklerinde bulundu ve kulübe olan desteğin devam edeceğini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette Yavaş, Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyelerine yeni dönem için başarı dileklerinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mansur Yavaş, Gençlerbirliği'nin Ankara ve Ankaralının gönlünde farklı bir yere sahip olduğunu belirterek, "Olağanüstü genel kurulun ardından geçtiğimiz haftalarda göreve başlayan değerli Gençlerbirliği yönetimine başarılar diliyorum. Spora ve kentimizin güzide kulübüne olan desteğimiz her zaman devam edecektir. Süper Lig'de görmeye alıştığımız Gençlerbirliği'ni yeniden ait olduğu yerde göreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Osman Sungur da ziyaretten memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Yoğun geçen seçim maratonunda bizlere de zaman ayırabilmeniz açıkçası bizleri gururlandırdı ve onurlandırdı. Yönetimin ve şahsım adına tekrar hoş geldiniz. Bu yıl kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutlayan bu büyük camia, kendisine yapılan iyilikleri hiçbir zaman unutmaz. Kulübümüze vermiş olduğunuz maddi ve manevi desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Ziyaretin sonunda Sungur, Yavaş'a 6 numaralı "Cumhuriyet" formasını hediye etti.

Kaynak: AA / Güncel

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