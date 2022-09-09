Manisa haberi! Sarıgöl'deki uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı Güncel Haberler Manisa haberine göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evinde bir miktar uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evinde bir miktar uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında takibe aldıkları S.K'nın (36) bulunduğu Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki adreste arama yaptı. Aramada bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, uyuşturucu içme aparatı ile 40 mermi ele geçirildi. Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan ilçede Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahadırlar Mahallesi'nde ikamet eden H.S'nin (55) evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler 11 kök Hint keneviri ve 18 gram kubar ele geçirdi, şüpheli gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan Hisarcık Sarıgöl Manisa Güncel Haberler

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