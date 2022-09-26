Otomobilin çarpması sonucu ölen 14 yaşındaki kızın cenazesi toprağa verildi Güncel Haberler Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Fatma Nur İtik'in cenazesi toprağa verildi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Fatma Nur İtik'in cenazesi toprağa verildi. Dün, Alparslan Türkeş Tüneli çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışırken, İzmir'den Ankara yönüne giden Cafer A.'nın kullandığı 35 AFM 77 plakalı otomobilin çarptığı Fatma Nur İtik, ağır yaralı halde Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayan İtik'in cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan teslim alındıktan sonra helallik alınmak üzere Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Küçük kızın cenazesi, Selvili Mescit Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Baba Ramazan İtik'in tören sırasında gözyaşı döktüğü ve yakınlarının desteğiyle ayakta durduğu gözlendi. Cenaze törenine İtik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Turgutlu Belediye Başkanı Çetin akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, okul müdürleri, öğretmenler, sınıf arkadaşları da katıldı. Öte yandan otomobil sürücüsü Cafer A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Kamil Tekmen Hisarcık Turgutlu Manisa Güncel Haberler

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