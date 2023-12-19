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Manisa'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

19 Aralık 2023 21:42 Güncelleme: 21:44 Abone Ol

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabancayla yakalanan bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Barbaros Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekipler, B.D'nin üst araması ve otomobilinde uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.