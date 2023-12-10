Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir kişi karısını ve kayınbiraderini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine gelen ekipler, 3 kişinin cansız bedenini buldu.

Manisa'da Karısını ve Kayınbiraderini Öldüren Kişi İntihar Etti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, karısını ve kayınbiraderini silahla vurarak öldüren kişi, intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Büyük Sümbüller Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bir cipin yanında 3 kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 45 AT 929 plakalı cipin yanında sigortacı olduğu öğrenilen Alaaddin Turantekin ile eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik'in cansız bedenlerini buldu.

Ekiplerin yaptığı incelemede Alaaddin Turantekin'in, eşini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.