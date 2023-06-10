Manisa'da hasat edilen asma yaprakları depremzedelere gönderilecek

Dünyanın önemli üzüm üretim merkezlerinden Manisa'da hasadı başlayan asma yapraklarının bir bölümü, Gölmarmara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün başlattığı kampanya kapsamında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere gönderilecek.

Türk mutfağının önemli lezzetlerinden yaprak sarmasının ana malzemesi asma yaprağı, Manisa'nın bereketli ovalarında filizlenen asmalardan toplanıyor.

Yaklaşık 1 milyon dönüm bağ alanıyla dünya üzüm üretiminde 6. sırada yer alan Manisa'da asma yaprağı, bu kez depremzedeler için de hasat ediliyor.

Gölmarmara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan "Benim Hasadım Hepimize Yeter" kampanyası ile üreticiler, asma yapraklarının bir bölümünü depremzedeler için topluyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarınca salamura haline getirilen asma yaprakları, 11 ildeki depremzedelere gönderilecek.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Aydın, AA muhabirine, ilçedeki üzüm üreticilerinin kendilerine "ellerinden geldiği ölçüde deprem bölgesine desteklerini sürdürmek istediklerini" ilettiğini söyledi.

Bunun üzerine üreticilere, bölgenin ekonomik faaliyetlerinden olan asma yaprağı gönderilmesi önerisinde bulunduğunu dile getiren Aydın, "Coğrafi işarete sahip asma yaprağımızı depremden etkilenen aileler için topluyoruz. Yardım kampanyasına Gölmarmara halkının talebi doğrultusunda başladık. 'Benim hasadım hepimize yeter.' diyerek yola çıktık. Umarım farklı yerlerde bunun devamı gelir." diye konuştu.

Kayaaltı Mahallesi Muhtarı Nevzat Başaran da afetin ilk günlerinde mahalle fırınlarında pişirdikleri ekmeklerle ve diğer ayni yardımlarla bölgeye destek olduklarını belirtti.

Başaran, başlatılan kampanyaya destek olmaktan da mutluluk duyduklarını ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Sezer Taş ise geçim kaynaklarından biri olan asma yaprağını bu kez hayır için hasat ettiklerini anlatarak, "Deprem bölgesindeki acımız çok büyük, Allah bir daha kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Biz bolluk içerisindeyken onlar da bu bolluktan faydalansın istiyoruz. Onların da sofrasında bulunsun, bir şeyler katabiliyorsak ne mutlu bize." dedi.