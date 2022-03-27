Manisa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler

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Manisa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde araziye devrilen otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde araziye devrilen otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Akhisar Gördes Karayolu Doğankaya Mahallesi'nde Y.Ş'nin (36) kullandığı 20 AEN 2022 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye devrildi.

Araçtaki sürücü ile N.Ş. (35), Y.E.Ş (4), M.Ş. (61) ve H.Ş. (58) yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan H.Ş'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Otomobil, Akhisar, Manisa, Güncel, Haberler

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