Manisa'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

AA - Ahmet Bayram - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu.

Yüksel Özdemir Caddesi'nde atık kağıt toplayan kişi, çöp konteynerinde battaniyeye sarılı kız bebek buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, ölü olduğu belirlenen bebeği otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Polis, çevredeki güvenlik kameralarında inceleme başlattı.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Salihli Manisa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title