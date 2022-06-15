Manisa'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu Manisa'nın Salihli ilçesinde çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu. Manisa'nın Salihli ilçesinde çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu. Yüksel Özdemir Caddesi'nde atık kağıt toplayan kişi, çöp konteynerinde battaniyeye sarılı kız bebek buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, ölü olduğu belirlenen bebeği otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Polis, çevredeki güvenlik kameralarında inceleme başlattı. AA / Ahmet Bayram - Güncel Salihli Manisa Güncel Haberler

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