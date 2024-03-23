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Manisa'da badem üreticileri don uyarısına karşı nöbet tutuyor

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Manisa'nın Demirci ilçesinde badem üretimi yapan çiftçiler, "don" uyarısının ardından bahçelerinde ateş yakıp nöbet tuttu.

İlçede yaşayan çiftçiler, bugün meteoroloji tarafından don uyarısı yapılması üzerine, bahçelerine gidip ağaçlarını kontrol etti.

Badem filizlerinin soğuk havadan etkilenmemesi için bahçenin belirli noktalarına saman balyalarını yerleştiren çiftçiler, bunları yakıp ağaçları korumaya çalıştı.

İlçe merkezinde sıcağın eksi 3 dereceye kadar düştüğü görüldü.

Yaklaşık 60 dönüm arazisinde badem üretimi yapan Cihan Yıldırım, gazetecilere, meteorolojinin uyarısı üzerine tedbir almak için bahçeye geldiklerini istediklerini söyledi.

Yakınlarıyla birlikte bahçede nöbet tutup ateş yaktıklarını anlatan Yıldırım, "Arazimde verimde olan yaklaşık 2 bin 500 ağacım var. Önceki yıl aynı şekilde don hadisesiyle karşılaştık. Bu şekilde saman yakarak bademlerimizin bir kısmını kurtarmıştık. Geçtiğimiz yıl da don hadisesi uzun sürünce bademleri kurtaramadık. Bu yıl verimin düşmemesi için uyarı gelince hemen bahçeye geldik." dedi.

Çiftçilerin zirai don nöbetini 2-3 gün daha tutacakları öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Demirci Manisa Çiftçilik Tarım Hava Durumu Ekonomi Güncel Haberler

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