Manavgat'ta Orman Yangını Şüphelileri Yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ormanlık alanda 3 ayrı noktada çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü. Olayın ardından çalışma başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Taşağıl Jandarma Karakolu ekipleri güvenlik kamerasından belirlediği şüphelileri kısa sürede yakaladı. Yangını alkolün etkisiyle başlattıklarını ileri süren şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün gece 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Taşağıl Mahallesi Dikmen Tepesi Kaymaz mevkiinde ormanlık alanda yangın meydana geldiği ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu, Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipleri alarma geçirdi.

Ekipler 3 ayrı noktada çıkan yangınlara kısa sürede müdahalede bulunarak büyümeden söndürürken, 300 metrekarelik orman alanının zarar gördüğü bildirildi. Olayın sabotaj olma ihtimali üzerinde duran Jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Taşağıl Jandarma Karakolu ekipleri çok sayıda güvenlik kamerası kaydının izlenmesi neticesinde yangının çıktığı ilk noktada bir aracın alevler yükselmeye başlayınca hızla uzaklaştığını belirledi. Araçtan yola çıkan ekipler, hummalı bir çalışmanın ardından orman yangınını çıkardığı belirlenen Ahmet Ç. ve Mustafa Ç.'yi adreslerine yapılan operasyonla yakaladı.

Suçlarını itiraf ettiler

Yakalanan şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine çıkarılırken, olay anında alkollü olduklarını, araçta alkol alarak giderken ihtiyaç gidermek amacıyla durup yaktıklarını herhangi bir sebepleri olmadığını söyledikleri bildirildi. 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA