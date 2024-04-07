Manavgat'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede tefecilik suçu kapsamında projeli çalışma başlatıldı.

Şüphelilere yönelik yürütülen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Ekiplerce, şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve 4 senet ele geçirildi.

İki farklı tefecilik suçuna daha karıştıkları tespit edilen 5 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.