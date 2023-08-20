Maltepe Bağdat Caddesi Kavşağı üzerinde yapılan çalışmalara vatandaşlar tepki gösterdi Maltepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü asfaltlama çalışmaları gecenin geç vakitlerinde yapınca vatandaşlar tarafından tepkiye neden oldu.

Maltepe Bağdat Caddesi Kavşağı üzerinde yapılan çalışmalara vatandaşlar tepki gösterdi

İSTANBUL - Maltepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü asfaltlama çalışmaları gecenin geç vakitlerinde yapınca vatandaşlar tarafından tepkiye neden oldu.

İdealtepe mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde yaklaşık 3 aydır süren yol bakım çalışmaları mahallenin tepkisine neden oldu. Vatandaşlar gece geç saatlere kadar yol inşaatı çalışmaları yapılmasından şikayet etti. İnşaat seslerinden dolayı uyuyamadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, defalarca sorumluları uyarmalarına rağmen çözüm bulunamadığını belirtti.

Çalışmalardan şikayetçi olan esnaf, "Saat 5 ya da 6'a kadar çalışma yapılıyor. Bayağı toz filan geliyor. Ben de manav olduğum için ürünler toplanıyor. Bir de gece 2-3 gibi elektrikler kesiliyor. Günün her saati açık olduğumuz için sorun oluyor bizim için. Çalışamıyoruz adam akıllı o yüzden mağduruz" dedi.