Malkara'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimi verildi Malkara Sağlık Müdürlüğünce "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitim programı düzenlendi. Malkara Sağlık Müdürlüğünce "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitim programı düzenlendi. Malkara Belediye Akademisi toplantı salonunda gerçekleştirilen programda eğitmen Nesrin Kasrak, katılımcılara bilgi verdi. Kasrak, şiddetle karşılaşıldığında neler yapılabileceği, şiddet mağdurlarının ve faillerinin şiddet eylemi sonrasında nasıl süreçlerle karışılacağı ve alınabilecek önlemler konularında bilgilendirme yaptı. Kasrak, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturulması gerektiğini belirtti. AA / Ömür Çolak - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Malkara'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimi verildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.