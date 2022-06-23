Malkara'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitimi verildi
AA - Ömür Çolak - Güncel
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Malkara Sağlık Müdürlüğünce "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitim programı düzenlendi.
Malkara Sağlık Müdürlüğünce "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" eğitim programı düzenlendi.
Malkara Belediye Akademisi toplantı salonunda gerçekleştirilen programda eğitmen Nesrin Kasrak, katılımcılara bilgi verdi.
Kasrak, şiddetle karşılaşıldığında neler yapılabileceği, şiddet mağdurlarının ve faillerinin şiddet eylemi sonrasında nasıl süreçlerle karışılacağı ve alınabilecek önlemler konularında bilgilendirme yaptı.
Kasrak, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturulması gerektiğini belirtti.
AA / Ömür Çolak - Güncel