Mali'de 6 aydır tutulan 46 Fildişi Sahili askeri ülkesine döndü

Mali'de "devlet güvenliğini tehdit" suçlamasıyla Temmuz 2022'den bu yana ülkede tutulan 46 Fildişi Sahili askeri serbest kalarak ülkesine döndü.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 10 Temmuz 2022'den bu yana Mali'nin başkenti Bamako'da tutulan ve "devlet güvenliği tehdit" suçlamasıyla yargılanan 46 Fildişi Sahili askeri, cumhurbaşkanı affının ardından serbest kalarak Abidjan'a ulaştı.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara tarafından karşılanan askerler için havalimanında özel bir tören düzenlendi.

Mali askeri hükümeti, 10 Temmuz'da ülkeye gelen 49 Fildişi Sahili askerini, "görev emri olmaksızın" savaş silahları ve mühimmat tuttuklarını iddia ederek, Bamako'da alıkoymuştu.

Askerler, 15 Ağustos'ta "devletin güvenliğini tehdit" suçlamasıyla tutuklanmış, eylül başında 49 askerden kadın olan 3'ü serbest bırakılmıştı.

Fildişi Sahili hükümeti, gözaltına alınan askerlerin iki ülke arasındaki bir anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunu (MINUSMA) desteklemek için Mali'de bulunduğunu açıklayarak, serbest bırakılmaları çağrısında bulunmuştu.

Bamako'da 30 Aralık 2022'de yapılan yargılamada ise 46 asker, hükümete saldırı ve komplo, devletin güvenliğine saldırı, savaş için silah ve mühimmat taşıma gibi suçlardan yirmişer yıl hapis ve ikişer milyon CFA ( yaklaşık 3 bin 500 dolar) para cezasına çarptırmıştı.

Daha önce serbest kalan 3 kadın asker ise gıyabi yargılamada ölüm cezası almıştı.

Cumhurbaşkanlığı affıyla 49 asker üzerindeki tüm suçlamalar düşürülmüş oldu.

Fildişi Sahili ve Mali arasındaki krizin çözümünde Togo da arabuluculuk rolü üstlenmişti.