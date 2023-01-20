Maldivler, Çin'den Uçak Seferlerinin Yeniden Başlamasından Memnun

Maldivler'de, Kovid-19 müdahalesini kısa süre önce optimize eden Çin'den Çarşamba günü gelen ilk direkt uçak seferindeki yolcular, tazyikli su fışkırtma araçlarıyla karşılandı.

Capital Havayolları'na ait uçakta bulunan 190'dan fazla Çinli Turist, Çin'in Maldivler Büyükelçisi Wang Lixin, Maldivler Turizm Bakanı Abdulla Mousoom ve Velana Uluslararası Havaalanı'ndaki diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Mausoom karşılama töreninde Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Maldivler'in daha önce bu yıl için 1,8 milyon turist tahmininde bulunduğunu belirtirken, Maldivler'in turizm pazarına büyük katkıda bulunan Çinli turistlerin tekrar gelmesiyle ilk tahminlerden en az yüzde 10 oranında bir artış beklendiğini söyledi.

Çin, Kovid-19 pandemisinin ortaya çıkmasından önce yıllarca Maldivler için en büyük turist kaynağı olmayı sürdürmüştü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Male'den bildiriyor.(XHTV)