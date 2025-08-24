Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri ikinci günde devam ediyor.

İçinde Han Otağı'nın kurulduğu Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, düzenlenen etkinliklerle renkli görüntülere sahne oluyor.

Selçuklu motifleriyle süslenen keçeden yapılmış Han Otağı ile Türk boylarını temsil eden 16 tematik kıl çadırın kurulduğu alana gelenler, atlı okçuluk, güreş müsabakalarını ve at yarışlarını ilgiyle izledi.

Çocuklar ve gençler de Geleneksel Oyun Tırı, Gençlik ve Spor Müdürlüğünce oluşturulan "köyvivor" parkuru ile diğer sportif alanlarda oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

Katılımcılar, Han Otağı ile illerin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı çadırları ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Halit Baysal, etkinliklere iki gündür sportif faaliyetlerle katıldıklarını söyledi.

Baysal, "Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü münasebetiyle burada çeşitli sportif etkinlikler düzenledik. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü coşkuyla kutladık." dedi.

Erzurum'un Hınıs ilçesinden gelen Azad Yenigül ise alanda at yarışlarını izlediklerini belirtti.

Yenigül, "Atımız var ve onu yarıştıracağız. Çok güzel bir festival. Çok memnun kaldık. Burası tarihi yerleri anımsatıyor. Mükemmel bir organizasyon. Sayın Cumhurbaşkanı'mız geldiğinde de gelmek istiyoruz." diye konuştu.