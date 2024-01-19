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Malazgirt ilçesinde 14 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

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Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen karne dağıtım törenine 14 bin öğrenci katıldı. Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü öğrencilere karnelerini verirken, yarıyıl tatilinde kitap okumalarını tavsiye etti.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 14 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kaymakamı Göksu Bayram ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Süphan Anadolu Lisesinde düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Öğrencilere karnelerini veren Bayram, yarıyıl tatilinde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Kaya ise ilçe genelinde 14 bin öğrencinin yarıyıl tatiline girdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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