Haberler

Kuru kayısı ihracatından 303 milyon 584 bin dolar gelir

Kuru kayısı ihracatından 303 milyon 584 bin dolar gelir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya, 2025 yılında kuru kayısı ihracatından 303 milyon 584 bin dolar gelir elde etti. 2024 yılına göre ihracatta miktar bazında yaklaşık %38 düşüş yaşandı. Zirai don olayı ve 6 Şubat depremleri sonrası ticari altyapının zarar görmesine rağmen, 2026 yılında tarım ve hayvancılığın desteklenmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'nin 1,7 milyar dolarlık kuru meyve ihracat gelirinin, 303 milyon 584 bin doları kuru kayısıdan elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, düzenlediği basın toplantısı ile 2025 yılı kuru kayısı ihracatı verilerini açıkladı. 12 Nisan'da yaşanan zirai don olayının tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açtığını ifade eden Özcan, açıklamasında, "2025 yılının Malatya açısından son derece zorlu geçtiğini belirterek, 6 Şubat depremlerinin ardından kentin hem fiziki hem de sosyal toparlanma süreci devam ediyor. 2025 yılı sonunda kentte toplam 47 bin 699 ton kuru kayısı ihracatı yapılırken, bu ihracattan 303 milyon 584 bin dolar gelir sağlandı. Bu verilere göre 2024 yılına kıyasla miktar bazında yaklaşık yüzde 38'lik bir düşüş yaşandı. Gelirdeki azalma ise yüzde 25 seviyesinde kalmıştır. Ürün fiyatlarındaki artış, gelirleri dengelediğini ortaya koydu. Türkiye genelinde 2025 yılında 1,7 milyar dolarlık kuru meyve ihracatı yapılırken, bu rakamın yaklaşık 303 milyon dolarlık kısmının Malatya kaynaklı olması kentin tarımsal üretim ve ihracattaki stratejik konumunu net biçimde ortaya koymuştur. Malatya'nın yalnızca tarımda değil, hayvancılıkta da bölgenin en önemli merkezlerinden biridir. Kentte yıllık ortalama 200 milyon dolar seviyesinde kırmızı et ve et ürünleri sevkiyatı yapılmaktadır. Deprem nedeniyle ticari altyapısı zarar gören Malatya'da tarım ve hayvancılığın daha güçlü şekilde desteklenmesi gerekmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı bütçesinde bu açıdan kritik bir fırsat sunulmaktadır. Malatya 2026 yılında tarımda, kuru kayısıda ve hayvancılıkta yeniden güçlü bir üretim ve ihracat sürecine girecek ve kentin ülke ekonomisine katkısını artarak devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
EFT ve havale ücretlerine zam

2026 tarifesi belli oldu! Bankalar da yüzde 30 zam yaptı
Kolombiya, Venezuela'dan mülteci akınına hazırlanıyor! Sınıra binlerce asker sevk edildi

Maduro kaçırıldı, o ülke mülteci akını için harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Trump'a yakın isimden Venezuela operasyonu öncesi büyük vurgun

Maduro operasyonu öncesi büyük vurgun! Ülkenin en kritik varlığıydı
Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni açıklama

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni mesaj
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Cuesta, Galatasaray'ın kasasına yine para soktu

Galatasaray'ın kasasına yine para soktu
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı