Malatya'nın Akçadağ ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ile dolu yağışı kayısı bahçelerine zarar verdi. Yaklaşık 15 dakika süren yağış tonlarca meyveyi dalından yere indirdi.

Malatya'da dolu kayısı bahçelerine zarar verdi

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ile dolu yağışı kayısı bahçelerine zarar verdi. Yaklaşık 15 dakika süren yağış tonlarca meyveyi dalından yere indirdi.

Malatya'da Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan şiddetli fırtına ve dolu yağışı uyarısının ardından Akçadağ ilçesinde etkili olan sağanak yağış yer yere doluya dönüştü. Şiddetli fırtına ile de birleşen yağış kayısı bahçelerine büyük zarar verdi.

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan yağış tonlarca meyveyi dalından aşağı indirdi.