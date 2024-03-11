Üye Girişi
Haberler

Malatya Büyükşehir Belediyesi Beydağı Gençlik Kampı'nda Çalışmalar Devam Ediyor

Güncelleme:

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Beydağı Gençlik Kampı'nda çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kampı inceleyerek Türkiye'nin en büyük ve en donanımlı parklarından biri olduğunu belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Beydağı Gençlik Kampı'nda çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Beydağı Tabiat Parkı içerisinde bulunan Beydağı Gençlik Kampı'nda incelemelerde bulundu.

Gençlik kampının Türkiye'nin en büyük ve en donanımlı parklarından olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Gençlik kampı, 250 kişinin rahatlıkla kalacağı süit odalar, spor merkezleri, eğitim merkezleri, kapalı spor salonları, yürüyüş yolları, gençlik kampları, amfi tiyatrosu, macera adası yani kısaca Türkiye'deki tüm parkların içerisinde olan her türlü sosyal aktivitelerin icra edileceği bir yerdir. Gençlik kampımız, 3 milyon 500 bin metrekarelik alan üzerine kurulmuştur. İçerisinde bulunduğumuz park Gençlik kampımız Türkiye'nin en büyük ve en donanımlı parklarından biridir."

Gürkan, kampın kısa süre zarfında açılacağı da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Malatya Büyükşehir Belediyesi Selahattin Gürkan Gençlik Türkiye Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ömer Urgun kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ömer Urgun kaç yaşında, nereli? Samet Koçlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Samet Koçlu kaç yaşında, nereli? Ömer Hakverdi kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Ömer Hakverdi kaç yaşında, nereli? Erdal Hatipoğlu kimdir? AK Parti Adana- Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? İsmet Temel kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı İsmet Temel kaç yaşında, nereli? Veli Vural kimdir? AK Parti Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Veli Vural kaç yaşında, nereli? Cemil Cebir kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Cemil Cebir kaç yaşında, nereli? Fahrettin Karakurt kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Fahrettin Karakurt kaç yaşında, nereli? Küçükağa Hacıefendioğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Küçükağa Hacıefendioğlu kaç yaşında, nereli? Özdemir Manavoğlu kimdir? AK Parti Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Yavan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mehmet Yavan kaç yaşında, nereli? Hüseyin Orhantekin kimdir? Cumhur İttifakı Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hüseyin Orhantekin kaç yaşında, nereli? Nevzat Şavluk kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı Nevzat Şavluk kaç yaşında, nereli? Rıza Sümer kimdir? AK Parti Antalya- Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer kaç yaşında, nereli? Jülide Gençer kimdir? Memleket Partisi İzmir Urla Belediye Başkan Adayı Jülide Gençer kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title