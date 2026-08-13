CHP'li Demir'den madencilere destek ziyareti: 'Şirket mağduriyeti gidermedikçe teşvik yok'

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, eylemlerinin dördüncü gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde bulunan madencilere destek ziyaretinde bulundu. Demir, Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile yaklaşık 15 dakika görüştüğünü belirterek, "Bakan Yardımcısı, şirketin işçilerin mağduriyetini gidermediği sürece teşvik kapsamına alınmayacağını ifade etti" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, eylemlerinin dördüncü gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde bulunan madencilere destek ziyaretinde bulundu. Bakanlıktan görüşme talebinde bulunan Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile yaklaşık 15 dakika görüştü. Görüşmenin ardından ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Demir, Bakan Yardımcısı Tancan'dan süreç hakkında bilgi aldığını söyledi. Demir, şöyle konuştu:

"İşçilere destek amacıyla buraya geldik. Sonrasında bakanlıktan randevu talebinde bulundum. Sağ olsunlar, Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan Bey görüşme talebimizi kabul etti. Kendisiyle 15 dakikalık bir görüşme yaptım, kendisinden bilgi aldım.

Kendisi, bu sıkıntıların nisan ayında ilk başladığını, Eskişehir'deki kömür madeni üretimindeki işçi kardeşlerimizin Kurtuluş Parkı'nda başlatmış olduğu eylem sırasında İçişleri, Enerji ve Çalışma bakan yardımcıları, şirket yetkilisi ve iki sendikanın temsilcilerinin bir araya geldiğini ifade etti. O gün o masada sorunun çözümüne ilişkin adımlar atıldığını, şirket yetkilisinin maaşların ödeneceği noktasında söz verdiğini, bu süreç zarfında maaşların yüzde 85'inin ödendiğini söyledi. Geri kalan maaş ödemesi için de 15 günlük bir süre istendiğini belirtti."

Demir, Bakan Yardımcısı Tancan'ın kalan yüzde 15'lik ödeme konusunda çeşitli aksamalar bulunduğunu söylediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Eskişehir'de kömür madeninde üretim yapılmadığını, oranın şu an bakım altına alındığını söyledi. Bakım altında olduğu için oradaki işçi kardeşlerimizin haklı olarak çıkış ve fesih haklarını kullandıklarını, bundan dolayı da kıdem tazminatı haklarının doğduğunu ifade etti. Şirketin kıdem tazminatlarını ödemediğini söyledi.

Sayın Bakan Yardımcısına, 'Bu konuda nasıl görüşmeleriniz var?' diye sordum. 'Biz bakanlık olarak her türlü yasal zemini uyguluyoruz ancak bu şirketin bizim Enerji Bakanlığıyla herhangi bir hak edişi yok. Zaten hak edişi olsa biz bu hak edişi şirkete değil, işçilerin maaşları ödensin diye veririz' dedi."

"MAĞDURİYET GİDERİLMEDİĞİ SÜRECE TEŞVİK KAPSAMINA ALINMAYACAK"

Bakan Yardımcısı Tancan'ın şirket yetkililerinin uyarıldığını söylediğini aktaran Demir, şu ifadeleri kullandı:

"'İşçilerin bu mağduriyeti giderilmediği sürece bu şirketin bakanlığımızdan içeri girebilmesi mümkün değil' dedi. Normalde şirketlerin teşvik kapsamına alındığını, ancak bu şirketin özellikle teşvik kapsamına alınmadığını ifade etti. İşçilerin mağduriyetleri karşılanmadığı sürece de hiçbir şekilde teşvik kapsamına alınmayacağını söyledi.

Burada işçilerin sonuna kadar haklı olduğunu, şirketin bir an önce mağduriyetleri gidermesi gerektiğini defalarca şirket yetkilisine ifade ettiğini söyledi."

Şirket yetkilisinin bir gazeteye 15 gün içerisinde maaşların ve kıdem tazminatlarının ödeneceği yönünde açıklama yaptığını belirten Deniz Demir, "15 gün boyunca biz de bunun takipçisi olacağız. Bakan Yardımcısı, üzerlerine ne düşerse her türlü yasal yetkiyi kullanarak yaptırım uygulayacaklarını ifade etti. Biz de bu konunun takipçisi olduğumuzu kendisine ilettik" dedi.

Kaynak: ANKA