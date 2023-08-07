Maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Türkiye Taşkömürü Kurumu bağlı Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen göçükte 38 yaşındaki 2 çocuk babası Erdal Karaçam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesinde meydana geldi. İddiaya göre 16-24 vardiyasında birinci ocakta üretim yaptığı sırada tavandan kömür yığının göçmesi sonucunda işçi Erdal Karaçam altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından göçük altından çıkarılan Erdal Karaçam'ın hayatını kaybettiği belirledi. 2 çocuk babası Karaçam'ın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karaçam'ın hayatını kaybetmesinin ardından ailesi ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Karaçam'ın 14 yıllık madenci olduğu öğrenildi. Karaçam'ın cenazesi yarın Devrek Yağmurca köyünde kalınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.