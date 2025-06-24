Maden İşçileri Zonguldak ve Bartın'da Zam Teklifini Protesto Etti

Maden İşçileri Zonguldak ve Bartın'da Zam Teklifini Protesto Etti
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Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Maden Tetkik Arama Kurumu işçileri, toplu sözleşme için yapılan ücret teklifine tepki göstermek üzere Zonguldak ve Bartın'da yürüyüş düzenledi. İşçiler, geçim zorluğu ve adil ücret talep etti.

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik Arama Kurumunda (MTA) Genel Maden İşçileri Sendikası'nda (GMİS) örgütlü işçiler, Zonguldak ve Bartın'da 8 farklı müessesede, iş yerine 500 metre kala servislerinden inerek sloganlarla yürüyüp toplu sözleşme için verilen ücret teklifine tepki gösterdi.

Hükümetin kamu işçileri için önerdiği zam teklifi sonrası TÜRK-İŞ'in kamu iş yerlerinde 5 haftalık eylem planını açıklamasının ardından maden işçileri sabah saatlerinde Bartın ve Zonguldak'ta zam teklifini protesto etti. Maden işçileri çalıştıkları yere 500 metre kala servislerden inerek iş yerine yürüyüş düzenledi. Maden ocakları girişlerinde ve yer üstü tesislerinde sendika yöneticileri, TÜRK-İŞ'in ortak basın bildirisini okudu.

GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, toplu iş sözleşmesi sürecindeki zam teklifinin kabul edilemez olduğunu, işçilerin geçim zorluğu yaşadığını ifade ederek, "Onurlu bir yaşam, adil bir ücret, güvenceli bir gelecek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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