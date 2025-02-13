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Maden İşçileri Özelleştirmeye Karşı Yürüyüş Düzenledi

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Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesini protesto eden işçiler, Ankara'da toplandı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, özelleştirmenin işçilere ve ülkeye zarar verdiğini belirtti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve bağlı maden sahalarının özelleştirilmesini istemeyen maden işçileri basın açıklaması yaptı.

Çayırhan'dan başlattıkları yürüyüş kapsamında, dün Ankara'ya ulaşan işçiler, Anıtpark'ta toplandı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, burada yaptığı açıklamada, işçilerin özelleştirmeden vazgeçilmesini istediğini söyledi.

Bugüne kadar yapılan özelleştirmelerin işçilere ve ülkeye hiçbir faydasının olmadığını öne süren Atalay, "Bu yol çıkmaz, bu yoldan vazgeçsinler." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç da termik santrale konu olan kömür madenlerinin satışına karşı olduklarını ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da işçileri, sonuna kadar desteklediklerini vurguladı.

Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığına yürüyen işçilere bazı milletvekilleri de destek verdi.

İşçiler, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul'un basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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