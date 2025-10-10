Madagaskar'da Su ve Elektrik Kesintileri Protesto Ediliyor

Madagaskar'da elektrik ve su kesintilerini protesto eden binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın istifasını istedi.

Başkent Antananarivo'da "Gen Z Madagascar" adlı öğrenci ve gençlik koalisyonu tarafından organize edilen gösteriler, kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüştü.

Ülkede son yılların en ciddi huzursuzluğu olarak değerlendirilen protestolarda polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermi kullandı.

Göstericilerin avukatları, 28 kişinin savcılığa sevk edilerek haklarında resmi suçlamanın yöneltildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın hükümeti feshetmesi ve bazı bakanlıklara yeni atamalar yapmasının tansiyonu düşürmeye yetmediği bildirildi.

Rajoelina, çarşamba günü Başkanlık Sarayı'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı görüşmede, istifasını isteyenlerin ülkeyi yıkmak istediklerini ileri sürerek, ülkenin kaderini bir yıl içinde değiştireceğini söylemişti.

Antananarivo başta olmak üzere birçok şehirde binlerce kişi, haftalardır devam eden su ve elektrik kesintilerini protesto etmek için sokaklara çıktı. Gösteriler, zamanla güvenlik güçleriyle çatışmalara dönüştü.

Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği gösterilerde özellikle gençlerin ön safta yer aldığı ve hükümete kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ile yolsuzlukla mücadele çağrısı yapıldığı belirtildi.

Protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Rajoelina, 29 Eylül'de hükümeti feshetmesinin ardından General Ruphin Fortunat Zafisambo'yu başbakan olarak atamıştı.