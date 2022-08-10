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Macron, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonda görüştü

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Macron, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said telefon görüşmesi yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said telefon görüşmesi yaptı.

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre Macron, Said ile telefon görüşmesinde, Tunus'ta 25 Temmuz'da referandum düzenlenmesinin "devam eden siyasi geçiş sürecinde önemli aşama oluşturduğunu" söylediği aktarıldı.

Açıklamada, Macron'un, Tunus'ta yapılan kurumsal reformu, kapsayıcı diyalog çerçevesinde tamamlamanın gerekliliğine değindiği ifade edildi.

Görüşmede ikilinin, Tunus'un ekonomik durumu ve Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) olan görüşmelerini ele aldıklarına yer verilen açıklamada, Macron'un Said'e "Tunus'un Fransa'nın desteğine güvenebileceğini" hatırlattığı kaydedildi.

Açıklamada, Macron ve Said'in Ukrayna-Rusya savaşını ve bunun gıda ve enerji güvenliği üzerindeki sonuçlarını ele aldıkları belirtildi.

Macron, Said'e, özellikle Gıda ve Tarım İyileştirme (FARM) girişimi çerçevesinde Fransa'nın Tunus'un ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydettiği aktarıldı.

AA / Esra Taşkın - Güncel

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