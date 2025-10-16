Haberler

Macaristan, Rusya'dan Doğalgaz Sevkiyatında Rekor Kırdı

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, bu yıl Rusya'dan yapılan doğalgaz sevkiyatlarının 6 milyar metreküpü geçtiğini belirterek günlük sevkiyatın Macaristan'ın enerji güvenliği için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

BUDAPEŞTE, 16 Ekim (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya'nın Macaristan'a doğalgaz sevkiyatlarının bu yıl şu ana kadar 6 milyar metreküpü aşarak yeni bir rekor kırdığını söyledi.

Bakan çarşamba günü Facebook hesabından yaptığı açıklamada, günlük sevkiyat miktarının 21 milyon metreküpten fazla olduğunu ve bu seviyenin "Macaristan'ın enerji güvenliği için kritik öneme sahip" olduğunu ifade etti.

Szijjarto, ülkesinin çoklu kaynaklar ve rotalar aracılığıyla enerji çeşitliliğini desteklediğini ancak "iyi işleyen ve güvenilir tedarik hatlarının" kapatılmasına karşı olduğu görüşünü yineledi.

Avrupa Birliği, Rusya'nın enerjisine bağımlılığını aşamalı olarak sona erdirme stratejisini sürdürüyor. Avrupa Komisyonu, 2027 sonuna kadar Rusya'dan doğalgaz ve petrol ithalatını kademeli olarak durdurmak için haziran ayında bir yasa teklifini kabul etmişti.

Macaristan ve Slovakya, bu plana ilişkin güçlü çekincelerini dile getirerek, hızlı kesintilerin enerji güvenliğini ve ekonomik istikrarı riske atabileceği uyarısında bulunuyor.

Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
