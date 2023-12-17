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Lüleburgaz'da yol verme kavgası silahlı saldırıya dönüştü

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, otomobil sürücüleri arasında çıkan yol verme kavgasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, otomobil sürücüleri arasında çıkan yol verme kavgasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde İ.Ç. yönetimindeki otomobil ile E.A. idaresindeki otomobil karşı karşıya geldi.

İ.Ç, ters yönden geldiği gerekçesi ile E.A'yı uyarıp otomobilini çekmesini istedi.

Bunun üzerine E.A. ile İ.Ç. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şüpheli E.A, otomobilinden aldığı silah ile İ.Ç'ye ateş etti.

Yaralanan İ.Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Şüpheli E.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Lüleburgaz Hürriyet Haberler

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