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Lüleburgaz'da yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

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Lüleburgaz ilçesinde AFAD, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen tatbikatta, yangın alarmı verildi ve bina tahliye edildi. Tatbikatta mahsur kalan yaralılar da kurtarıldı. Tatbikatın ardından yapılan açıklamalarda, vatandaşların afetlere karşı hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.

Lüleburgaz ilçesinde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Afad İl Müdürlüğü, Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği Kırklareli temsilciliği, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi ekipleri işbirliği ile Mesleki Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği yangın alarmı verildi.

Tatbikatta bina tahliye edilirken, mahsur kalan yaralılar da ekipler tarafından kurtarıldı.

Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği Kırklareli Temsilcisi İbrahim Meşekıran, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, tatbikatların gerçekleşmesi olası olaylara karşı hazırlık olduğunu belirtti.

Her vatandaşın sürekli afetlere karşı hazır durumda olması gerektiğini ifade eden Meşekıran, olası afet durumunda can kayıplarının yapılan tatbikatlar ile en aza indirgenebileceğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi Lider Yardımcısı Berat Girenay da diğer kurum ekipleri ile işbirliği halinde başarılı bir tatbikat yaptıklarını söyledi.

Tatbikatlarda eksikleri tespit ederek giderdiklerini anlatan Girenay, "Tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Faaliyetlerimiz tüm okullarda hem bölgemizde hem de ulusal anlamda devam edecek." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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