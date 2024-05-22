Lüleburgaz'da öğrenciler ulaşım zammını protesto etti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üniversite öğrencileri, şehir içi ulaşım fiyatlarına yapılan zammın kaldırılmasını istedi.

Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu önündeki minibüs durağında toplanan bir grup öğrenci "Gençlerin cebinden elinizi çekin", "Öğrenciler emanet, belediye kabul et" slogan atıp kararı alkışlarla protesto etti.

Öğrencilerden Sena Demirel grup adına yaptığı açıklamada, şehir içi ulaşıma yapılan zammın kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Ulaşım ücretlerine yapılan zammın her gün okula gidip dönen öğrencileri mağdur edeceğini ifade eden Demirel, "20 liralık minibüs bedeli biz öğrenciler için oldukça fazla yük oluşturmaktadır. En kısa zamanda bu yanlış karardan dönülmesini diliyoruz." dedi.

Lüleburgaz Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısında aldığı kararla öğrenci tarifesini 13 liradan Kentkart ile ödemede 17 liraya, nakit ödemede ise 20 liraya yükseltmişti.