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Lüleburgaz'da hurdaların toplandığı alanda yangın çıktı

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Lüleburgaz ilçesinde, hurdaların toplandığı bir alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesinde hurdaların toplandığı alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi Nergis Sokak'ta A.S'ye ait evin bahçesinde hurdaların biriktirildiği alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Lüleburgaz Güneş İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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