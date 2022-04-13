Lüleburgaz'da bir apartmanın bodrumunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Lüleburgaz'da bir apartmanın bodrumunda çıkan yangın söndürüldü

AA - Çınar Türkmen - Güncel
Lüleburgaz'da bir apartmanın bodrumunda çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Sedef Sokak'ta beş katlı bir apartmanın bodrum katından duman çıktığını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, bodrum katta atıl malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle atıl malzemelerin bir kısmı zarar gördü.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

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