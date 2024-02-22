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Lüleburgaz'da 33 Şişe Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi

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Lüleburgaz'da düzenlenen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bir şüphelinin evinde yapılan aramada 33 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Lüleburgaz'da düzenlenen operasyonda 33 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin kaçak içki sattığı bilgisine ulaştı.

Ekipler S.Ş'nin evinde yaptığı aramada 33 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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