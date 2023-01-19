LÜKS OTOMOBİLİ ÇALIP, PARÇALATAN ESKİ SAHİBİ ÇIKTI BU BİR CİNAYET

ESENYURT'ta yedek anahtarını saklayan eski sahibi tarafından çalınan lüks otomobil, parçalanmış halde bulundu. Otomobili çalan eski sahibi ve otomobili parçalayan kişilerin aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili bilgi almak için Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen mağdur iş adamı Abdülkadir Akkaya, Çok üzgünüm. Kabul edilir gibi bir şey değil. Otomobili paramparça yapmışlar. Cinayet gibi bir şey bu. Kaskolar çok pahalı olduğu için yaptıramamıştık dedi. Öte yandan otomobilin parçalanmadan önceki son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta 8 Ocak 2023 tarihinde A.A.'ya ait park halindeki lüks otomobil park edildiği yerden çalındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada otomobilin sahibi A.A. ile görüşen ekipler, aracı satın aldığı kişinin Kaybettim bahanesiyle yedek kontak anahtarını teslim etmediğini öğrendi. Alıcı ile satıcının birbirlerini daha önceden tanıdıkları ve aralarında bir alacak verecek meselesi olduğu belirlendi. Bu gelişme üzerine otomobilin eski sahibi Muhammet R.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Önce suçlamaları kabul etmeyen Muhammet R.Y.'nin daha sonra alacağına karşılık elindeki kontak anahtarı ile otomobili çaldığını itiraf etti. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalıntı otomobilin satışına aracılık yapan Ayhan G. ile otomobili parçalara ayırarak yedek parça haline getiren Gökhan Y. ve yanında çalışan bir kişi gözaltına alındı.

OTOMOBİLİ TAMAMEN PARÇALAMIŞLAR

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalıntı otomobili bulabilmek için bir tamirhaneye baskın yaptıklarında aracın tamamen parçalanarak yedek parça haline getirildiğini belirledi. Otomobilin parçalarının diğer araç parçalarının arasına saklandığı tespit edilirken yapılan çalışma sonucu aracın tüm parçaları bulunarak bir araya getirildi. Ancak otomobilin kupa olarak tabir edilen kaporta bölümünün kesildiği bu nedenle artık kullanılamayacağı ortaya çıktı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Daha önceden 15 suç kaydı bulunan otomobili çalan eski sahibi Muhammet R.Y., 7 suç kaydı bulunan satılmasına aracılık yapan Ayhan G. ve Otomobili parçalara ayıran 6 suç kaydı bulunan Gökhan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAĞDUR CİNAYET GİBİ BİR ŞEY BU

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinden bilgi alan Abdühkadir Akkaya Otomobilimi 4 ay önce satın almıştım. Satın aldığım bu arkadaş yedek anahtarla gelip otomobili almış. Çok üzgünüz. Günlerdir uyuyamıyorum. Otomobili paramparça etmişler. Cinayet gibi bir şey bu dedi.

YEDEK ANAHTARI HER SORDUĞUMDA BENİ OYALADI

Akkaya Yedek anahtarı bir kez değil birçok kez kendisine sordum. Bana evinin çok dağınık olduğunu sürekli aradığını ancak bulamadığını söyledi. Her seferinde beni oyaladı dedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE OTOMOBİLİMİ SON KEZ GÖRDÜM

Otomobilin nasıl çalındığını anlatan Akkaya Pazar sabahı sabaha karşı otomobili çalmışlar. Biz saat 09.30 sıralarında kalktığımızda otomobili göremedik. Hemen polise haber verdik. Bir kamera görüntüsü bulduk. O kamera görüntüsünde otomobilimi son kez gördüm dedi.

ŞÜPHELİYİ DAHA ÖNCEDEN HİÇ TANIMIYORUM

Şüpheliyle aralarında bir alacak verecek meselesi bulunmadığını belirten Akkaya Emlak büromuza gelmişti. O vesileyle tanıştık. Arabasını satmak istediğinde müşteri oldum. Parada anlaşarak otomobilini satın aldık. Aramızda alacak verecek meselesi yok dedi. Otomobili ilk çalındığında aracın eski sahibinden hiç şüphelenmedim. Ancak daha sonra düşününce taşlar yerine oturdu. Onun çalmış olabileceğini düşündüm. Polise de bu konuda bilgi verip şikayetçi oldum şeklinde konuştu.

Göründü dökümü

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-Mağdur Abdülkadir Akkaya ile röportaj

-Otomobilin son kez görüldüğü güvenlik kamera görüntüsü