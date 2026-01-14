Lübnan ile Ürdün arasında 22 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı

Lübnan ile Ürdün, ikili işbirliğini geliştirmek amacıyla 22 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı.

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan- Ürdün Ortak Yüksek Komitesi, başkent Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile Ürdün Başbakanı Cafer Hasan başkanlığında toplandı.

Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda düzenlenen toplantının ardından iki ülke arasında 22 anlaşma ve mutabakat zaptına imza atıldı.

Lübnan ile Ürdün arasındaki işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen anlaşmalar; sanayi ve ticaretin yanı sıra mesleki eğitim, dijital dönüşüm, ulaşım, yerel yönetim, sivil savunma, sosyal kalkınma, turizm, medya, sosyal güvenlik, enerji, çevre, yatırım ve kamu hizmetleri gibi birçok alanı kapsıyor.