Ateşkesi Denetleme Komitesi, Lübnan ordusunun güçlendirilmesi ve yerinden edilenlerin dönüşünü görüştü

Lübnan ile İsrail arasında Kasım 2024'te varılan ateşkes kapsamında kurulan Ateşkesi Denetleme Komitesi (Mekanizma), Lübnan'ın güneyinde yapılan 15. toplantısında, Lübnan ordusunun güçlendirilmesi ve yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü ele aldı.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Mekanizma temsilcilerinin, "istikrarın sağlanması ve kalıcı ateşkese ulaşılması" amacıyla Lübnan'ın güneyindeki Nakure beldesinde 15. kez toplandığı belirtildi.

Açıklamada, askeri katılımcıların sahadaki son gelişmelere ilişkin bilgi paylaştığı toplantıda, koordinasyonun artırılması ve Lübnan ordusunun kapasitesinin güçlendirilmesinin ele alındığı kaydedildi.

Sivil katılımcıların ise yerinden edilenlerin evlerine güvenli dönüşü için uygun koşulların hazırlanması, yeniden imar çalışmalarının hızlandırılması ve ekonomik önceliklerin ele alınmasının önemini vurguladığı ifade edildi.

Açıklamada, güvenlik ve siyasi süreçlerdeki ilerlemenin taraflar için uzun vadeli istikrar ve refahın sağlanması açısından gerekli olduğu aktarıldı.

Ateşkesi Denetleme Komitesi müzakere masasına dönüştü

27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan ve "Mekanizma" olarak bilinen Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.

İsrail ve Lübnan 3 Aralık'ta, Mekanizma toplantılarına karşılıklı sivil temsilci gönderme kararı alarak, müzakere sürecini yeni bir aşamaya taşıdı.

Lübnan ile İsrail arasındaki görüşmeler ABD ve Avrupa'nın yoğun baskısı altında sürerken, Mekanizma toplantıları ise müzakere sürecinin ele alındığı bir platforma dönüştü.

Taraflar müzakere masasına birbirinden uzak önceliklerle geliyor. Uzmanlara göre Tel Aviv "ekonomik bölge" söylemiyle sınır hattını güvenlik açısından yeniden düzenlemeyi hedeflerken, Beyrut ise kalıcı ateşkes, saldırıların durması ve işgalin son bulmasını önceleyen bir yaklaşım benimsiyor.