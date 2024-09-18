Şirket sessizliğe büründü! İsrail'in siber saldırısının ardından dikkatler hiç beklenmedik bir ülkeye çevrildi

Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarına yönelik siber saldırının ardından Macar BAC Consulting KFT şirketi sessizliğe büründü. Cihazları ürettiği iddia edilen şirket herhangi bir açıklama yapmazken, internet sitelerine de ulaşılamıyor.

MACAR ŞİRKET SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarına siber saldırı düzenledi. Saldırıda 12 kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 3000 kişi de yaralandı. Olayın ardından gözler patlatılan çağrı cihazlarını ürettiği iddia edilen Macaristan merkezli BAC Consulting KFT (BAC Danışmanlık Ltd) şirketine çevrildi. Şirket hakkında soru işaretleri artarken, şirketten halen açıklama yapılmadı ve internet sitesi kapatıldı.

ŞİRKET TELEFONLARA ÇIKMIYOR

Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi, patlatılan çağrı cihazlarını kendisinin üretmediğini açıklayarak, marka lisansı verdikleri Macar ortağı "BAC Consulting KFT" isimli firmayı işaret etti. AA muhabiri iddialara karşı bir açıklama için Macar firmayla telefon ve e-mail yoluyla temasa geçmeye çalıştı ancak herhangi bir yanıt alınamadı.

İNTERNET SİTELERİ KAPATILDI

TSİ 14.30 itibarıyla, hakkında soru işaretlerinin arttığı şirketin internet sitesi erişilemez hale getirildi. Merkezi Budapeşte'deki Szonyi Yolu üzerinde yer alan şirket, 2022'de kuruldu. Arcidiacono Cristiana Rosaria şirketin genel müdürü ve sahibi olarak gösteriliyor.

Rosaria'nın LinkedIn'deki profilinde, BAC Consulting'in iş geliştirme, yönetim danışmanlığı, strateji ve ortaklık planlamasıdır, liderlik gelişimi, çevre danışmanlığı, siyasi danışmanlık, hakla ilişkiler ve telekomünikasyon hizmetleri verdiği bilgisi yer alıyor. Rosari'nın Avrupa Komisyonu'nda yaklaşık 3 yıl değerlendirme uzmanı olarak çalıştığı da profilinde bulunuyor.

ÇAĞRI CİHAZLARININ PATLATILMASI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 2'si çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.