Lübnan'daki Filistinli Mülteciler UNRWA'ya Yönelik Destek Kesilirse Ölümle Eşdeğerdir

Lübnan'da 75 yıldır sürgünde yaşayan Filistinli mülteciler, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik finansal desteğin durdurulmasının kendileri için ölümle eş değer olduğunu söylüyor.

Ülkede Filistinlilerin yaşadığı 12 mülteci kampından biri olan başkent Beyrut'taki Burc el-Baracna'da ikamet eden Filistinli mülteciler, İsrail'in talebi üzerine aralarında ABD'nin de bulunduğu bazı ülkelerin UNRWA'ya yönelik desteklerini geçici olarak durdurma kararını AA muhabirine değerlendirdi.

Ailesi 1948'de Filistin'in Safed kentinden göç eden ve 1953'te Burc el-Baracna Mülteci Kampı'nda dünyaya gelen Muhammed Hacı, şu ana kadar ana vatanını göremediğini ancak birçok mülteci gibi "bir gün Filistin'e dönecekleri" umudu ile hayata tutunduklarını ifade etti.

Lübnan'daki Filistinli mültecileri zor günler bekliyor

Halihazırda derin bir ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da mültecilerin en başından beri yapısal ayrımcılığa maruz bırakıldığını ve hiçbir zaman normal bir vatandaş gibi sosyal haklara sahip olamadığını dile getiren Hacı, UNRWA'dan gelen yardımların kesilmesi durumunda kendilerini daha da zor günlerin beklediğini söyledi.

Hacı, şöyle konuştu:

"UNRWA'ya yönelik desteğin kesilmesi Lübnan'daki Filistinli mültecilerin durumunun ve yaşamlarının daha da kötüleşmesi demektir. Özellikle okul ve hastaneler için. Hastaneye gidenleri çok zor günler bekliyor. 3 ayda bir bizlere nakdi olarak 50 dolar ödeniyor. Bu ülkede iş yok. Yabancılar emlak sahibi olabiliyor ancak Filistinli mültecilerin mülk sahibi olmasına izin verilmiyor. Hatta mültecilerin çalışması dahi yasak. Ancak Lübnanlı olması gerekiyor."

Mülteci kampında zaten zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiklerini vurgulayan Hacı, "Biz evde 5 kişiyiz ve 3 ayda bir 250 dolar alıyorum. Bu neye yeter! Ben burada doğdum ve tüm hayatımı burada geçirdim. Şu anda 70 yaşındayım." dedi.

UNRWA'dan gelecek yardımların durması buradaki Filistinli mültecileri 2'nci kez göçe zorlar

Burc el-Baracna Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinli Abbas Muhammed, UNRWA'dan gelecek yardımların durmasının buradaki Filistinli mültecileri 2'nci bir göçe zorlayacağını ifade etti.

Lübnan vatandaşı olmak ya da göç etmek gibi bir isteklerinin olmadığını vurgulayan Muhammed, tek arzularının topraklarına dönmek olduğunu dile getirdi.

"UNRWA'nın ortadan kaldırılması, Filistinlilerin ölüme terk edilmesi demek"

Muhammed, şu ifadeleri kullandı:

"UNRWA'nın verdiği desteklerin ve hizmetlerin durması Lübnan'daki Filistinli mültecilerin yaşam mücadelesinin daha da zorlaşması demek. Çünkü UNRWA Lübnan'a göç etmek zorunda kalmış Filistinli mültecilere insani yardım vermekle görevli. UNRWA'nın ortan kaldırılması Filistinlilerin ölüme terk edilmesi demek."

UNRWA'nın kuruluş amacı Filistinli mültecilere yardım etmek

Kamptaki özel bir okulda müdür olarak görev yapan ve birçok mülteci gibi kampta doğan 65 yaşındaki Filistinli Fatma Hatib, ailesinin 1948'de bugün İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırında yer alan İbranice "Kiryat Şmona" olarak bilinen Halsa köyünden göç ettiğini söyledi.

Hatib, ailesinin göç hikayesini şöyle anlattı:

"İlk önce Lübnan'ın güneyine, ardından UNRWA tarafından inşa edilen Burc el-Baracna'ya yani buraya gelmişler. UNRWA'nın kuruluş sebebi zaten evinden, yerinden olan Filistinli mültecilere yardım sağlamak. Halen kampta Filistin'deki evinin anahtarını taşıyanlar ve bir gün dönmeyi bekleyenler var."

Gazze'de binlerce çocuk ve kadının öldürüldüğünü, tam anlamıyla bir savaş suçu işlendiğini ancak iddiaları kanıtlanmamış bir soruşturma nedeniyle UNRWA'ya yardımların kesilmesi suretiyle milyonlarca insanın aç bırakılmakla tehdit edildiğini belirten Hatib, İsrail'in 75 yıldır Filistin'in kutsal değerlerini ayaklar altına aldığını ve toprağını gasbettiğini ifade etti.

"UNRWA'ya desteğin kesilmesi ekonomiden ziyade siyasi bir mesele"

Lübnan'da yaşamaktan çok mutlu olmadıklarını ve perişan bir vaziyette olduklarını dile getiren Hatib, şunları söyledi:

"Bugün sınırı açarlarsa buralarda 1 dakika bile beklemem. Burada ne çalışabiliyor, ne mülk sahibi olabiliyor, ne de gelecek inşa edebiliyoruz. UNRWA'ya desteğin kesilmesi ekonomiden ziyade siyasi bir meseledir. UNRWA'nın Lübnan'da idare ettiği 12 kamp var. Nereye gidersen git 'UNRWA'ya başvur' derler. Lübnan hükümetinin yapamadığını Filistinli mülteciler için UNRWA yapıyor."

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.