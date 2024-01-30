Lübnan'da Filistinli Mülteciler UNRWA'ya Yapılan Yardımların Durdurulmasını Kınadı

Lübnan'da ikamet eden yüzlerce Filistinli mülteci, bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yapılan yardımları durdurmasını kınamak için gösteri düzenledi.

UNRWA önünde toplanan mülteci göstericiler, "UNRWA'ya desteğin kesilmesi mültecilerin geleceğinin tehdit edilmesidir", "Dönene kadar ( Filistin'e) bu bizim hakkımızdır" ve " Gazze'nin insani yardıma ihtiyacı var" yazan dövizler ve afişler taşıdı.

AA muhabiri, ABD'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin UNRWA'ya finansal desteği geçici olarak kesme kararını kınamaya gelen Filistinli mültecilere mikrofon uzattı.

Lübnan'da 12 Filistin kampından biri olan Burc el Baracna sakinlerinden Rima Ali, "ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin aldığı haksız kararı kabul etmediğimizi göstermek için buraya geldik. Bu karar özellikle Filistin'de ve diasporada yaşan mültecilerin geleceğini kötü yönde etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

UNRWA'nın finansal desteğini sürdürmesinin mülteciler için önemli olduğunu belirten Ali, "Lübnan gibi diasporada yaşan Filistin halkı, yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. " dedi.

Lübnan'daki Filistinli mülteciler olarak UNRWA'dan aldıkları en önemli desteğin "eğitim" konusunda olduğunu dile getiren Ali, çocuklarının eğitimsiz bir şekilde geleceği hazırlanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Ali, "Herkes gibi biz de onurlu bir hayatı hak ediyoruz. Çocuklarımız da eğitim hakkına sahip olmalı. Eğitim, insan haklarının esasıdır." dedi.

"Bu karar, Filistin halkını aç bırakmak ve Gazze'deki topraklarından sürmeyi hedefliyor."

Gösteriye katılan bir başka mülteci Amr Kasım, şunları aktardı:

"Halkımızın UNRWA'da bulunan hakkını savunmak için buraya geldim. Batı ülkelerin kestiği desteğe halkımızın ihtiyacı var. Gazze'deki halkımızın bu yardımlara ihtiyacı var. Bu karar, Filistin halkını aç bırakmayı ve Gazze'deki topraklarından sürmeyi hedefliyor."

"Filistin halkının kolektif olarak cezalandırılması demektir"

Filistinli göstericilerden Ali Huveydi ise, "(Yardımların kesilmesi) Filistin halkının kolektif olarak cezalandırılması demektir. Siyonist düşmanın Gazze Şeridi'nde uyguladığı soykırım eylemlerine katılması anlamına gelen haksız ve adaletsiz bir karardır." dedi.

Huveydi, henüz soruşturma aşamasında olan iddialar hakkında nihai sonuç çıkmadan böylesi bir kararın alınmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Eylemci Huveydi, söz konusu ülkelerin "facia" niteliğinde olan karardan ivedi bir şekilde vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Lübnan'ın farklı bölgelerinde inşa edilen 12 kampta 200 binin üzerinde Filistinli mülteci ikamet ediyor. Söz konusu kamplardaki tüm okul, hastane ve diğer hizmetler UNRWA tarafından sağlanan bütçe ile sunuluyor.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.