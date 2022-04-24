Lübnan'da 60 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı - Haberler

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Lübnan'da 60 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı

AA - Güncel
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Trablus limanına gelen çok sayıda Lübnanlılardan detaylar Lübnan güvenlik güçleri, liman girişinde önlem alması Hastanenin acil bölümünde tedavi gören yaralılar Lübnanlı Muhammed Seydavi lle röportaj Lübnanlı Hıdır Merii ile röportaj Lübnanlı Ula Beyruti ile röportaj TRABLUS - Lübnan'ın...

Trablus limanına gelen çok sayıda Lübnanlılardan detaylar

Lübnan güvenlik güçleri, liman girişinde önlem alması

Hastanenin acil bölümünde tedavi gören yaralılar

Lübnanlı Muhammed Seydavi lle röportaj

Lübnanlı Hıdır Merii ile röportaj

Lübnanlı Ula Beyruti ile röportaj TRABLUS - Lübnan'ın Trablus şehri açıklarında 60 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin battığı bildirildi. Trablus limanına gelen çok sayıda Lübnanlı, yakınlarından haber almak için bekledi. Lübnan güvenlik güçleri, liman girişinde önlem aldı.

AA / Güncel

Güvenlik güçleri, Lübnan, Liman, 112, Güncel, Haberler

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